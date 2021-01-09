ارتفاع مفاجئ للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 9-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع في تداولات السوق الموازية السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 9-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.205 بيع في زليتن&طرابلس

5.200 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.225 دينار

اليورو = 6.37 دينار

الجنية الإسترليني 7.05 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.93 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 215 للجرام

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