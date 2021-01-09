تصريحات جديدة للمركزي بشأن مخصصات الافراد ومنحة أرباب الأسر

أكد مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، أن مخصصات الأفراد من العملة الصعبة ستبلغ 20 ألف دولار سنويا، مشيراً إلى أن 10 آلاف دولار منها ستكون في بطاقات والبقية ستكون في حوالات عبر موني جرام وويسترن يونيون.

وأشار السيوي في تصريح صحفية، إلى أن السعر المحتسب للدولار سيكون 4.48 وأن بطاقات 10 آلاف دولار الأولى ستكون سارية وستغني عن استخراج بطاقاتت جديدة.

وحول مخصصات منحة أرباب الأسر قال السيوي إن كل مصرف ستكون له آلية للتعامل مع المسجلين قبل إغلاق منظومة أرباب الأسر نهاية العام الماضي.

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