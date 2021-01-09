اقتصاد

غرفة التجارة والصناعة بمصراتة تسعى لرفع كفائة منتسبيها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، دورة تدريبية، بعنوان “بناء وتطوير الرقابة الداخلية بالمؤسسات”.

الدورة، التي أقيمت بمقر الغرفة بشارع سعدون، وشارك فيها عدد من منتسبي الغرفة؛ أشرف عليها مصطفى صيدون.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التدريبية التي تُشرف عليها وتُنظمها، الغرفة لسنة 2021، وذلك للرفع من كفاءة منتسبيها.

وفي وقت سابق؛ ناقش القائم بأعمال السفارة الباكستانية بطرابلس، فياض أحمد، مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض؛ خطوات العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبحث الاجتماع، الذي عُقد بمقر الغرفة، بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ومجموعة من رجال الأعمال المنتسبين للغرفة؛ وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على مذكرة التفاهم التجاري المتفق عليها بين الغرفة وسفارة باكستان في ليبيا.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتعزيز التبادل التجاري مع باكستان

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك