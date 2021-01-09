غرفة التجارة والصناعة بمصراتة تسعى لرفع كفائة منتسبيها

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، دورة تدريبية، بعنوان “بناء وتطوير الرقابة الداخلية بالمؤسسات”.

الدورة، التي أقيمت بمقر الغرفة بشارع سعدون، وشارك فيها عدد من منتسبي الغرفة؛ أشرف عليها مصطفى صيدون.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التدريبية التي تُشرف عليها وتُنظمها، الغرفة لسنة 2021، وذلك للرفع من كفاءة منتسبيها.

وفي وقت سابق؛ ناقش القائم بأعمال السفارة الباكستانية بطرابلس، فياض أحمد، مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض؛ خطوات العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبحث الاجتماع، الذي عُقد بمقر الغرفة، بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ومجموعة من رجال الأعمال المنتسبين للغرفة؛ وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على مذكرة التفاهم التجاري المتفق عليها بين الغرفة وسفارة باكستان في ليبيا.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتعزيز التبادل التجاري مع باكستان

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