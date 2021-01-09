“البريقة” تُعلن وصول ناقلة مُحمّلة بـ1718 طن متري من غاز الطهي

أعلنت شركة “البريقة” لتسويق النفط، عن خروج الناقلة” GAZ VENTUR”، بعدما أنهت تفريغ حمولتها.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أنه وبعد تفريغ الناقلة الأولى حمولتها؛ دخلت الناقلة، ” TAZERP” وباشرت تفريغ حمولتها المقدّرة بـ 1718 طن متري من غاز الطهي – L.P.G – بخزانات الشركة بمستودع “رأس المنقار”، وستغادر منصّة الرصيف النفط ببنغازي.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ، عن وصول ناقلة النفط “SONGA PEARL” ورُسوّها على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط” بميناء “الحريقة”، النفطي.

وبحسب بيان الشركة؛ فإن الناقلة جاءت لشحن حوالي 15 ألف طن متري زيت ثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية، من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة عن وصول ناقلة أخرى تحمل اسم “OLYMPIC FIGHT” ورُسوّها على أرصِفة شركة “الخليج العربي” بميناء “الحريقة” النفطي لشحن مليون برميل نفط خام، بعد تقديم الخدمات البحرية، من قبل القاطرة “إنقاذ واحد” والقاطرة “إنقاذ سبعة” والقارب “إرشاد اثنين” والقارب “إرشاد خمسة”.

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