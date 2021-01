الشؤون المالية بـ”داخلية الوفاق” تحيل حوافظ شهر 12 لديوان الوزارة

أعلنت إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة “الوفاق”، عن مباشرتها إعداد وتجهيز حوافظ مرتبات شهر ديسمبر لديوان الوزارة، مضيفةً أنه سيتم توزيع الحوافظ، غدًا الأحد.

وفي وقت سابق، أحالت وزارة المالية بحكومة “الوفاق”، أذونات صرف مرتبات شهر ديسمبر، إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وأفادت الوزارة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن أذونات الصرف تضمّنت الإفراجات عن المرتبات الخاصة بـ 60 ألف من الموظفين الجدد، يعملون في 280 جهات حكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة العمليات المصرفية بالمركزي ستقوم باستكمال إجراءات الصرف المتّبعة، خلال الفترة القادمة.

