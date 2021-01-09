“البريقة” توزّع 340 ألف لتر بنزين على محطات الجنوب

نشرت شركة “البريقة لتسويق النفط”، بيانات حديثة أظهرت من خلالها كميات الوقود الموزعة على عشر محطات وقود بالمنطقة الجنوبية.

وقالت “البريقة” عبر منصاتها الرسمية، إنها وزعت 60 ألف لتر على ست محطات، فيما بلغت كميات وقود البنزين 340 ألف لتر.

وتشهد المنطقة الجنوبية نقصًا كبيرًا في المحروقات منذ عام 2013؛ بسبب عمليات التهريب المتكررة لدول الجوار الجنوبي؛ الأمر الذي يساهم في خسارة 750 مليون دولار سنويًا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد اجتمع مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، خلال أبريل الماضي؛ لدراسة الحلول الممكنة لتوفير الوقود وإمكانية حلّ الأزمة.

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