ميناء بنغازي يستقبل 997 سيارة وشاحنة قادمةً من أوروبا

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، عن وصول عدد من البواخر إلى أرصفة مينائها.

وبحسب أحدث البيانات، فقد رست سفينة نقل السيارات “غراند فلوريدا”، التابعة لوكالة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 997 سيارة وشاحنة، قادمة من السوق الأوروبية.

وأظهرت البيانات رُسوّ سفينة نقل الحاويات “ألـك” التابعة للوكيل الملاحي شركة “دليل للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 329 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إلى جانب رُسوّ سفينة نقل السيارات “ڤيكينق كورال”، بميناء جليانة وعلى متنها 1050 سيارة، قادمة من السوق الكورية.

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