الان.. تغير طفيف بسعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي..أخر تحديث مسائي بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً طفيفا مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع وتغييرات طفيفة في تداولات السوق الموازية السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 9-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.20.75 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.225 دينار

اليورو = 6.35 دينار

الجنية الإسترليني 6.92 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.93 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 217 للجرام

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