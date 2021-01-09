“الجمهورية” بمصراتة يرفع سقف السحب إلى 2000 دينار

أعلنت ادارة فرع مصرف الجمهورية في مدينة مصراتة ” أحمد الشريف ” أنها ستشرع اعتبارا من غد الأحد في توزيع السيولة النقدية على كافة عملائها بسقف سحب يقدر بـ 2000 دينار للفرد

وطلب المصرف من العملاء ممن ليس لديهم ضرورة بسحب الأموال، تأجيل عمليات الحصول على مدخراتهم ومنح الفرصة لباقي المواطنين للحصول على مرتباتهم.

ونوهت إدارة فرع “أحمد الشريف” بإمكانية رفع سقف السحب تدريجيا في حال توفر السيولة النقدية، ويرجح مسؤولو المصارف التجارية في عموم ليبيا توفر السيولة النقدية بشكل ملموس هذا الشهر مع البدء في طرح الدولار أمام المواطنين والتجار.

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