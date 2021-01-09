خاص.. السيوي يؤكد لصدى الاقتصادية أن منظومة الأغراض الشخصية ستعمل بالاعتماد على الرقم الوطني ورقم الهاتف … تعرف على التفاصيل

كشف مدير مشروع ارباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي “د. سالم السيوي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن منظومة الأغراض الشخصية لهذه السنة ستعمل بالاعتماد على الرقم الوطني للزبون ورقم هاتفه عند التقدم للحصول عليها .

ووفقاً للسيوي فيجب أن يرفق المتقدم للحصول على بطاقة الأغراض الشخصية 10 آلاف دولار و 10 حوالة سريعة رقم هاتف مربوط برقمه الوطني وذلك على غرار منظومة ارباب الاسر.

وكان مدير مشروع ارباب الأسر قد أكد لصدى الاقتصادية اليوم عن البدء غداً في تنفيذ ال20 ألف دولار الخاصة أي ال10 آلاف الخاصة ببطاقات الأغراض الشخصية و ال10 آلاف الخاصة بالحوالات السريعة.

وأضاف السيوي بأن الزبون يستطيع التقديم في أكثر من مصرف لتنفيذ الاغراض الشخصية وبما لايتجاوز العشرين ألف دولار في السنة لكل رقم وطني بلغ سن 18 سنة فما فوق.

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