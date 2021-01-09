اقتصاد

الدولار يرتفع قليلا أمام الدينار في تداولات بداية الأسبوع

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن في تداولات، اليوم السبت.

وتداول التجار عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بـ5.21 دينار، مسجلا ارتفاعا قدره 3 قروش مقارنة مع افتتاح التعاملات في سوق المشير.

وجرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بــ5.230 دنانير بفارق قرشين على سعر التداول “الكاش”، وبلغت قيمة اليورو بـ6.35 دنانير مسجلا ارتفاعا مقداره 4 قروش، فيما بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 6.92 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، فقد تم تداول الليرة التركية بـ73 قرشا أمام الدينار، وسجل الدينار التونسي صعودا طفيفا أمام نظير الليبي وتم تداوله في منطقة راس اجدير الحدودية بـ1.94 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك