الدولار يرتفع قليلا أمام الدينار في تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن في تداولات، اليوم السبت.

وتداول التجار عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بـ5.21 دينار، مسجلا ارتفاعا قدره 3 قروش مقارنة مع افتتاح التعاملات في سوق المشير.

وجرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بــ5.230 دنانير بفارق قرشين على سعر التداول “الكاش”، وبلغت قيمة اليورو بـ6.35 دنانير مسجلا ارتفاعا مقداره 4 قروش، فيما بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 6.92 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، فقد تم تداول الليرة التركية بـ73 قرشا أمام الدينار، وسجل الدينار التونسي صعودا طفيفا أمام نظير الليبي وتم تداوله في منطقة راس اجدير الحدودية بـ1.94 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية