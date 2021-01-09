تعرف على اسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية الجديدة لكافة الرحلات 2021

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية عن اعتماد جدول خاص بأسعار رحلاتها لسنة 2021 بعد تعديل اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي والذي بدء العمل بها منذ 3 يناير .

كما اعتمدت الشركة على أن تكون رحلة اسطنبول للأطفال أقل من سنتين 164.900 دينار ، و الطفل الأقل من 12 سنة 1436 دينار ذهاب وعودة أما للكبار فالعودة والذهاب عكسية 2954 دينار .

أما رحلة تونس فسعر التذكرة للأطفال أقل من سنتين 75.700 دينار في حين أن أطفال أقل من 12 سنة 733 دينار ذهاب وعودة في حين أن أسعار الذهاب والعودة للكبار 13484 دينار .

وفيما يلي جدول يوضح اخر الاسعار:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي