وزارة الحكم المحلي تحث البلديات لتنفيذ مشاريع 2021

خاطب وكيل وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق والمكلف بتسيير شؤون الوزارة “عبد الباري شنبارو”، عمداء البلديات و رؤساء اللجان المحلية والتسييرية حول ضرورة التنسيق مع مجالس التخطيط في المناطق بشأن ضمان تنفيذ خطط المشاريع المزمع تنفيذها العام الجاري و إدراجها في تصور الميزانية للعام 2021 م.

وسبق لوزير الاقتصاد والصناعة فرج بومطاري قد اعتمد خلال شهر ديسمبر الماضي مشروع التنمية المكانية والصناعية بالتعاون مع مركز البحوث الصناعية بالوزارة بهدف إمكانية تنفيذ “30” دراسة بحثية بعملية مسح شامل لـ30 منطقة ومدينة على مستوى ليبيا.

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