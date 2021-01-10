السراج يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة تحقيق الأمن والانتعاش الاقتصادي

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن هناك ضرورة في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ليبيا.

وجاء ذلك خلال استقبال السراج في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما أمس السبت، السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، تناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية، “المسار العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي”.

وأشار البيان إلى تأكيد السراج على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وحتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

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