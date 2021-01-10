انخفاض للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 10-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي تراجعه بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع في تداولات السوق الموازية الاحد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 10-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.160 بيع في زليتن&طرابلس

ب5.150 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.18 دينار

اليورو = 6.35 دينار

الجنية الإسترليني 6.92 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.93 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 217 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب253.16 دينار

الذهب الكسر عيار 22 ب265.2 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب289.3 دينار

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