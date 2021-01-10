اسعار المواد الغذائية في ليبيا اليوم الاحد 10 يناير 2021

فيما يلي ننشر اخر اسعار المواد الغذائية في طرابلس اليوم الاحد 10-1-2021 من سوق الغناي بمنطقة الهضبة:

دقيق الاميرة “الكيلو” = 2.5 دينار

زيت نجمة “اللتر” = 8 دينار

معجون طماطم البستان “400 غرام” = 3.5 دينار

بيض = 13.5 دينار

تونة الجيد “140 غرام” = 3 دينار

كسكسي دياري “800 غرام” = 3.5 دينار

مكرونة سبيقة “500 غرام” 1.75 دينار

أرز أبو بنت “الكيلو” = 3.5 دينار

سكر “الكيلو” = 3 دينار

ملح عافية “الكيلو” = 1.5 دينار

حليب جودي “اللتر” = 4.5 دينار

حليب جودي “410 مللتر” = 4 دينار

زبادي النسيم ” 80 غرام” = 0.5 دينار

هريسة الوطن القبلي “400 غرام” = 3.5 دينار

شاي الزهرة “250 غرام” = 7 دينار

عصير جودي “اللتر” = 3 دينار

قهوة اليمن “200 غرام” = 8.5 دينار

جبنة مثلثات ابو الولد “8 قطع” = 3 دينار.

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