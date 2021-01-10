الطويل لـ218: هذه المصارف شرعت في بيع الدولار

أكد مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي مختار الطويل في تصريح لـ218 اليوم الأحد، أن أغلب المصارف التجارية بدأت في بيع النقد الأجنبي وفقا لضوابط وشروط المصرف المركزي.

وقال الطويل إن المصرف التجاري الوطني والصحارى وشمال أفريقيا وبعض المصارف الخاصة قد شرعت فعلا ببيع الدولار للمواطنين والتجار وقبول طلبات الاعتمادات.

وأشار الطويل خلال حديثه لـ218 إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة مصرف الجمهورية الذي أكد بأنه أنهى أمس السبت عملية الجرد وسيباشر هذا الأسبوع في بيع النقد الأجنبي.

وأضاف بأن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية أو التجارية بات متاحا للكل من جميع المصارف دون قيد مؤكدا أن المصرف المركزي رفع القيد بعد ربط منظومة بيع النقد الأجنبي بين كل المصارف لخلق المنافسة وتسهيل إجراءات الحصول على الدولار من أي مصرف تجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية