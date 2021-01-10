“الواحة” تستعد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ

أعلنت شركة الواحة للنفط، استعدادها لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ

وأفادت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، بأنها شرعت في تسيير رحلات بشكل طارئ للجهات المساندة والعمالة المغتربة التي غادرت البلاد مسبقا نتيجة الخطة الموضوعة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر متابعة مكتب الترحيل بنغازي، حتى تبدأ في مباشرة العمل بالحقل.

وذكرت الشركة في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدعم للمنشأة الحيوية لتوليد الطاقة الكهربائية بالبلاد ومن أجل البدء في القريب العاجل بأعمال تشغيل المرحلة الثانية بحقل الفارغ، لتوفر كميات كبيرة من الغاز بخط محطة السرير لإنتاج الكهرباء، مما يساهم في تقليل الاعتماد على المحروقات وتشغيل وحدات توليد إضافية وتخفيف الأعباء على الشبكة العامة للكهرباء.

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