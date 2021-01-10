مسؤول بالمصرف المركزي يكشف عن المصارف التي شرعت في بيع الدولار

كشف مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي مختار الطويل، عن المصارف التي شرعت في بيع النقد الاجنبي، مؤكداً أن أغلب المصارف التجارية بدأت في بيع النقد الأجنبي وفقا لضوابط وشروط المصرف المركزي.

وقال الطويل في تصريحات صحفية، إن المصرف التجاري الوطني والصحارى وشمال أفريقيا وبعض المصارف الخاصة قد شرعت فعلا ببيع الدولار للمواطنين والتجار وقبول طلبات الاعتمادات.

وأشار الطويل إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة مصرف الجمهورية الذي أكد بأنه أنهى أمس السبت عملية الجرد وسيباشر هذا الأسبوع في بيع النقد الأجنبي.

وأضاف بأن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية أو التجارية بات متاحا للكل من جميع المصارف دون قيد مؤكدا أن المصرف المركزي رفع القيد بعد ربط منظومة بيع النقد الأجنبي بين كل المصارف لخلق المنافسة وتسهيل إجراءات الحصول على الدولار من أي مصرف تجاري.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أقر اواخر عام 2020، ضوابط بيع النقد الاجنبي و إجراءات فتح الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والدراسة والعلاج بعد تحديد سعر الصرف الجديد للدولار الامريكي.

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