مصرف ليبيا المركزي يعلن موعد استئناف منحة الزوجة والإبناء والمستندات المطلوبة

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، استئناف منحة الزوجة والإبن اعتبارا من يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وسائل اعلام محلية.

وأوضح المصرف، أن المستندات المطلوبة هي، كتيب العائلة أو عقد الزواج، والرقم الوطني الخاص بالزوجة، وصك ملغي أو إفادة مصرفية لحساب الزوجة أو الزوج، ونموذج.

وأعلن المصرف، أن القيمة الشهرية للمنحة تبلغ 100 دينار للأبناء دون الثامنة عشرة و150 دينار للزوجة التي لا تعمل، وأنه سيتم صرف 9 أشهر كدفعة أولى.

يشار إلى أن المصرف كان قد اعلن عن عودة منحة الزوجة والابناء منتصف شهر ديسمبر الماضي كأحدى الخطوات التي تساهم في التخفيف من اثار رفع سعر الصرف لللعملة والذي بدء العمل فيه منذ مطلع العام الحالي 2021.

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