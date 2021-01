إدارة القضايا: أنقذنا ليبيا من دفع 69 مليون دولار تعويضا لتركيا

أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، عن تجنيبها الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 69 مليون دولار، قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية.

وأوضحت الإدارة أن هذه القضية رفعت بزعم إخلال الطرف الليبي بالتزاماته في حماية استثماراته وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وأضافت الإدارة أن هيئة التحكيم قضت بانتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله بمصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار، كما ألزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة.

