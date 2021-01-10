كاجمان يحث على تفعيل قرار زيادة مرتبات العانصر الطبية

حث النائب في المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان بسرعة تفعيل القرار (885) للعام 2019 للمجلس الرئاسي الخاص بزيادة مرتبات العناصر الطبية العاملة. وجاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير عام مستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، إضافة إلى مديري الإدارات في المستشفى.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء، تناول الاجتماع أيضا آلية صرف مكافآت العناصر الطبية العاملة التي تعمل على خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا وتسوية أوضاعهم المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأشار البيان إلى التطرق لأهم الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى في ظل جائحة كورونا عبر استكمال عدد من مشاريع الصيانة بداخله والمضي قدماً على وجه السرعة لاستكمالها حتى يستطيع المستشفى تقديم خدمات كاملة للمرضى.

وأكد البيان تقديم كاجمان وعود بدعم المجلس الرئاسي للمستشفى ليقوم بعمله على الوجه المطلوب، خاصة مع تقديم المستشفى خدماته لمرضى كورونا عبر توفير 80 سرير تقريبًا.

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