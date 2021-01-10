تصريحات جديدة بشأن اخر تطورات تعديل الصرف وموعد توفر السيولة واختفاء الفارق بين الكاش والصكوك

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لـ ” مصرف ليبيا المركزي ” مصباح العكاري، إن المصرف المركزي وزع منشورا بتعديل سعر صرف الدينار على المصارف والبنوك العاملة في البلاد من أجل البدء بتطبيقها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد العكاري في تصريحات صحفية اليوم الاحد، أنه من المتوقع أن تتوفر السيولة النقدية خلال الأيام القادمة ورفع سقف السحب في كافة المصارف، مشيرا إلى قيام مصرف الأمان برفع السقف إلى عشرة آلاف دينار في الشهر.

وأشار العكاري إلى أنه من المتوقع أن يُلاحظ تحسن في السيولة في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين واختفاء الفارق بين الكاش و الصكوك.

وأوضح العكاري أن دراسة المصرف المركزي تشير إلى قدرته على توفير الدولار عند هذا السعر في حال استمرار إنتاج وتصدير النفط خاصة في ظل ارتفاع أسعاره العالمية.

يشار إلى مصرف ليبيا المركزي بدء اليوم بتنفيذ ال20 الألف دولار الخاصة بالاغراض الشخصية، وفقاً لمنشور إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي وذلك والبيع بسعر الصرف الجديد الذي بدء العمل به في منذ 3 يناير الجاري.

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