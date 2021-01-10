خاص: اجتماعات هامة للجنة الفنية لسعر الصرف …و المصارف التجارية تباشر تنفيذ منشور إدارة الرقابة الخاص بضوابط بيع النقد الأجنبي

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمرار اجتماعات اللجنة المكلفة بمتابعة سعر الصرف بطرابلس وأن اليوم قد عقدت اجتماعاً .

وقال المصدر أن المصارف التجارية قد بدأت اليوم رسمياً في عملية تنفيذ بطاقات ال10 آلاف دولار تنفيذ الحوالات السريعة 10 آلاف دولار بالإضافة إلى الاعتمادات بحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي .

كما نفى المصدر بالمركزي الأخبار المتداولة عن صرف علاوة الزوجة والأبناء يوم الأربعاء القادم كما يتداول ببعض الصحف الإخبارية .

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