“إدارة صندوق الإنماء” تفتتح مصحات تابعة لـ”الليبية للاستثمار”

تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، السبت، مصحة الرواد للعيون وافتتاح مصحة الأوكسجين ومركز بيفرلي التخصصي.

وقام رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء بافتتاح عدد من المصحات التابعة للشركة الليبية للاستثمار، بالإضافة إلى تشغيل المرافق الصحية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام وعدد من الأطباء والمشرفين على المصحات والمراكز.

ومن جهته أشاد رئيس مجلس إدارة الصندوق بدور القائمين على الشركة والمصحات للجهود المبذولة، آملا أن تكون هذه المصحات والمراكز داعماً للشركة وأن تكون من الشركات التي يعتمد عليها الصندوق في تنفيذ سياساته المستقبلية.

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