الجمارك لـ218: احتجاز 75 سيارة بميناء طرابلس منذ نوفمبر

كشف مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك، عن رفض المصلحة منح إقرارات جمركية لـ75 سيارة مستوردة منذ أكتوبر الماضي، ومازالت السيارات في حظائر ميناء طرابلس بسبب تجاوز عمرها التصنيعي أكثر من 10 سنوات، الأمر الذي يعد مخالفا لقرارات المجلس الرئاسي.

وقال المصدر، في تصريح لقناة “218”، اليوم الأحد، إن السيارات وصلت خلال أكتوبر الماضي على متن السفينة “ليدي حلوم” التي جنحت بالقرب من منطقة الرسو في ميناء طرابلس.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا في 2019 تضمن ضوابط استيراد السيارات وجاء في مادته الثانية منع استيراد سيارات النقل الخفيف 4 طن بعمر يفوق 10 سنوات.

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