اجتماع تونسي يبحث واقع التعاون الاقتصادي مع ليبيا

بحث رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول الأحد، مع سفير تونس في ليبيا الأسعد العجيلي، التعاون الاقتصادي مع ليبيا والمعوقات التي تحول دون مزيد تطويره.

وأكد ماجول – في اجتماع مع ممثلي الاتحاد – للعجيلي، حيوية السوق الليبية بالنسبة للمؤسسات التونسية، معربا عن الأمل في أن تتوصل السلطات التونسية والليبية إلى تجاوز الإشكاليات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي الثنائي سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك – بحسب صحيفة باب نت التونسية.

يذكر بأن رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، “عبد الحفيظ السكرافي”، قال السبت، إن تونس تسعى لنيل مساهمة كبرى في إعادة إعمار ليبيا، تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

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