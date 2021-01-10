خاص: “الخطابي” يرفض حضور اجتماع مجلس إدارة الاستثمارات الخارجية … ويصر على ممارسة مهامه من خارج ليبيا

كشف مصدر مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل تأجيل اجتماع مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات .

حيث قال المصدر أن رئيس مجلس الإدارة “مصطفى الخطابي” قد امتنع عن حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة شخصياً وطلب أن يكون الاجتماع افتراضي رغم تعليمات مؤسسة الاستثمار بأن يكون حضور كافة المجلس شخصياً للاجتماع الذي كان سيعقد بدولة مصر .

وأكد المصدر أن امتناع الخطابي سبب في تأجيل الاجتماع مع تهربه الدائم من الاجتماعات الشخصية حتى بليبيا نتيجة استدعاء هيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية الأخرى له .

علماً بأن مدة مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية قد انتهت ، و انتهاء صلاحية السجل التجاري ويرفض السجل التجاري اصدار سجل تجاري جديد نظراً لأن مدة مجلس الادارة انتهت 3 سنوات .

ونفى المصدر ما تداولته عدد من الصفحات عن طرد سالم احنيش المدير العام للشركة من الاجتماع كاشفاً أن سبب عدم عقد الاجتماع نتيجة عدم حضور الخطابي فقط .

كما يصر الخطابي على إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية من خارج ليبيا ، مع اقامته في الولايات المتحدة منذ أكثر من ستة أشهر .

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