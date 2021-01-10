الحديد والصلب: وحداتنا الإنتاجية حققت المستهدف السنوي رغم العراقيل

قالت الشركة الليبية للحديد والصلب الأحد، إن بعض الوحدات الإنتاجية في الشركة تمكنت من تحقيق المستهدف السنوي المخطط لها؛ رغم الصعوبات والعراقيل.

وأوضحت الشركة – عبر صفحتها الرسمية – أن انقطاعات الكهرباء وإشكاليات مداركة المواد، وكذلك تفشي فايروس كورونا، بالإضافة إلى تعرض غرب الدولة لاجتياح العصابات الإجرامية كانت من أبرز العراقيل.

وأضافت الشركة أن هذه العراقيل لم تقف حائلا أمام عمال الشركة لتحقيق أرقام قياسية إذ ما قيست بالظروف الصعبة المحيطة بالشركة خاصة والبلاد عامة.

يشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب قد تحصلت في مارس 2014 على جائزة الإنجازات البيئية المتميزة ضمن فعاليات المنتدى العالمي للجائزة الخضراء والاقتصاد الأخضر بالعاصمة الألمانية برلين.

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