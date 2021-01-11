الشركة الضمانية للتأمين تبحث مع اقتصاد المؤقتة تطوير سوق التأمين

بحث المسؤلون عن الشركة الليبية الضمانية للتأمين مع وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة تطوير سوق التأمين والصعوبات التي تواجهها الشركة في البلاد.

ووفق بيان للشركة، تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في بنغازى تذليل المعوقات التي تواجه الشركة بالقطاع والمواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمات التأمينية بشكل خاص والتطرق إلى الخطوات الكفيلة بتطوير سوق التأمين بشكل عام.

وقال البيان بأن ذلك يأتي في إطار الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد تجاه شركات التأمين بهدف حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وحرصها على تطوير هذا القطاع وانجاح مسيرة الشركات العاملة به، وفق بيان للوزارة.

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