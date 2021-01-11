ارتفاع مفاجئ للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 11-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعاً جماعياً على ارتفاع في تداولات السوق الموازية الاثنين.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعاً مستمراً في تعاملات اليوم بعد أن بدء التداولات بـ 5.22 دينار قبل ان يقفز إلى 5.30 دينار في طرابلس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 11-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.280 بيع في زليتن

ب5.270 شراء

ب5.300 بيع في طرابلس

ب5.290 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.32 دينار

اليورو = 6.40 دينار

الجنية الإسترليني 7.08 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.95 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.25 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 217 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب260 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب297.3 دينار

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