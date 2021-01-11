اسعار المواد الغذائية في ليبيا اليوم الاثنين 11 يناير 2021

فيما يلي ننشر اخر اسعار المواد الغذائية في طرابلس اليوم الاثنين 11-1-2021 من سوق الغناي بمنطقة الهضبة:
دقيق الاميرة “الكيلو” = 2.5 دينار
زيت نجمة “اللتر” = 8 دينار
معجون طماطم البستان “400 غرام” = 3.5 دينار
بيض = 13.5 دينار
تونة الجيد “140 غرام” = 3 دينار
كسكسي دياري “800 غرام” = 3.5 دينار
مكرونة سبيقة “500 غرام” 1.75 دينار
أرز أبو بنت “الكيلو” = 3.5 دينار
سكر “الكيلو” = 3 دينار
ملح عافية “الكيلو” = 1.5 دينار
حليب جودي “اللتر” = 4.5 دينار
حليب جودي “410 مللتر” = 4 دينار
زبادي النسيم ” 80 غرام” = 0.5 دينار
هريسة الوطن القبلي “400 غرام” = 3.5 دينار
شاي الزهرة “250 غرام” = 7 دينار
عصير جودي “اللتر” = 3 دينار
قهوة اليمن “200 غرام” = 8.5 دينار
مربى الواحة “350 غرام” = 3.25 دينار
جبنة مثلثات ابو الولد “8 قطع” = 3 دينار.
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