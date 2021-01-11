خاص: اقتصاد الوفاق تكشف لصدى سبب ارتفاع أسعار الخبز … وتوضح الحل المناسب

قال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “مصطفى قدارة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب ارتفاع أسعار الخبز بطرابلس اليوم كان نتيجة زيادة أسعار مكونات الرغيف مع ارتفاع أسعار الزيت .

ووفقاً لقدارة فإن المطاحن قد زادت أسعار الدقيق وملح الطعام وغيره من مكونات .

وبحسب مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “مصطفى قدارة” فإن وزارة الاقتصاد تسعى لتتبع المخزون الاستراتيجي من القمح ، مع مطالبتهم فتح الاعتمادات لتوريد القمح ، مع تأكيده أنه لدينا 50 ألف طن من القمح وهو متوفر .

وكشف قدراة عن ايجاد حل من قبل الوزارة لإعادة ضبط أسعار الخبز بالتنسيق مع الحرس البلدي مع تأكيده عن وجود حل قريب لهذا الأمر غداً .

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