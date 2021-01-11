البداية برحلات تونس وتركيا.. ترقُّب افتتاح محطة مصراتة البحرية

تترقب ليبيا افتتاح محطة مصراتة البحرية في 17 فبراير المقبل، بالشراكة بين القطاع العام المتمثل في شركة الحديد والصلب، والقطاع الخاص المتمثل في شركة “كيفالاي” للخدمات السياحية.

وتعتبر هذه المحطة سابقةً فريدةً من نوعها، بعد انقطاع الرحلات البحرية عن البلاد، منذ زمن طويل، حيث يتم من خلالها تجهيز رحلات بحرية دولية للركاب.

وستكون الرحلات، في البداية، من تونس إلى تركيا، مع احتمالية إضافة العديد من الدول بعد الافتتاح بفترة.

ووفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن أول رحلة ستكون بباخرة سعتها 400 راكب و مائة سيارة، بالإضافة إلى 400 طن من البضائع.

يُشار الى أن المحطة تُشكّل منفذًا جديدًا لمدينة مصراتة، فعدا عن النقل البحري للركاب؛ تختصّ المحطة بشحن البضائع والسيارات.

جدير بالذكر أن النقل البحري يعتبر أقلّ تكلفة بالمقارنة مع تكلفة النقل الجوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية