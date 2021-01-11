حصري لصدى : الخطوط الجوية الأفريقية ترفع أسعار تذاكرها بنسبة 17‎%‎

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً من مصادرها بشركة الخطوط الجوية الأفريقية عن زيادة الشركة اليوم لأسعار تذاكرها بنسبة 17‎%‎ .

وكانت مصادرنا بالخطوط الأفريقية قد كشفت بالأمس

أسعار الوقود الجديدة التي سيتم التعامل بها مع شركات الطيران الليبية .

وبحسب المصادر فقيمة الجالون الواحد للرحلات الداخلية 0.391 دينار أما الرحلات الخارجية 0.781 دينار في حين أن الرحلات المؤجرة 1.426 وبالدولار 0.32 سنت .

وأفادت المصادر بأن احتمالية العمل بهذه الأسعار ستبدأ في القريب العاجل ، وسيؤثر ذلك حتماً على أسعار التذاكر بصفة عامة .

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