اقتصاد

حصري لصدى : الخطوط الجوية الأفريقية ترفع أسعار تذاكرها بنسبة 17‎%‎

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً من مصادرها بشركة الخطوط الجوية الأفريقية عن زيادة الشركة اليوم لأسعار تذاكرها بنسبة 17‎%‎ .

وكانت مصادرنا بالخطوط الأفريقية قد كشفت بالأمس
أسعار الوقود الجديدة التي سيتم التعامل بها مع شركات الطيران الليبية .

وبحسب المصادر فقيمة الجالون الواحد للرحلات الداخلية 0.391 دينار أما الرحلات الخارجية 0.781 دينار في حين أن الرحلات المؤجرة 1.426 وبالدولار 0.32 سنت .

وأفادت المصادر بأن احتمالية العمل بهذه الأسعار ستبدأ في القريب العاجل ، وسيؤثر ذلك حتماً على أسعار التذاكر بصفة عامة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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