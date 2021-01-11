نقابة النفط تُشكّل لجنةً لإعداد مُقترحٍ مُتكاملٍ للشركات الخدمية

أصدر رئيس النقابة العامة للنفط، سالم علي رميح، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مُقترحٍ مُتكاملٍ للشركات الخدمية التابعة لها.

وبحسب القرار؛ فقد تم تشكيل اللجنة، وتعيين لؤي عمر داوود كرئيس للجنة، أحمد الغول وفتحي المعمري وأحمد المحمودي كأعضاء، على أن تقوم هذه اللجنة باقتراح ودراسة وضع هذه الشركات ووضع العاملين بها، ويتم تقديم المقترح التابع للجنة للمكتب التنفيذي، خلال شهر من تاريخ صدور القرار؛ لإحالته للمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي ختام هذا القرار؛ شدّد رئيس النقابة العامة للنفط، على العمل بهذا القرار، ابتداءً من تاريخ صدوره اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية