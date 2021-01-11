إطلاق حملة “أنقذوا النهر الصناعي .. أنا أدعم أنا التزم” ببلدية أجدابيا

أجدابيا 11 يناير 2021 (وال)-شهد مسرح التضامن الاجتماعي ببلدية أجدابيا، الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية التوعوية التثقيفية عن الاعتداءات والتخريب والنهب المتكرر على منظومة ومواقع خطوط مياه “مشروع النهر الصناعي”، تحت شعار “أنقذوا النهر الصناعي أنا أدعم أنا التزم”.

هذا وقد شارك في تدشين الحملة عددًا من رؤساء الأجهزة الأمنية ونشطاء المجتمع المدني، على رأسهم رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا أمبارك المنفي، ومدير أمن أجدابيا العميد خالد البسطة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي العميد عبد الله أمراجع، ومدير أمن الهلال النفطي العقيد أيهاب الكزة.

كما شارك في التدشين نشطاء المجتمع المدني بالمدينة، والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى مدير عام منظومة السرير – سرت – تازربو المهندس علي الماوي، ومدير إدارة المشروعات بجهاز النهر الصناعي المهندس عبد السلام بالأجهر، ومستشار إدارة التخطيط بالجهاز المهندس محمد الضراط، ومدير ضبط الجودة المهندس حسن النخط، ومدير إدارة الإعلام والتوثيق، ورئيس اللجنة الحملة التوعوية المهندس صلاح الساعدي.

وأكد مدير المكتب الإعلام بالجهاز المهندس علي الساعدي، على بضرورة توحيد الجهود من أجل المحافظة على مكونات النهر الصناعي لضمان استمرار تأمين التدفق المائي للمواطنين.

بدوره، تطرق مدير عام منظومة السرير – سرت – تازربو – بنغازي لأهمية دور جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في توفير المياه وحجم المعاناة التي تتعرض لها منظومات النهر من أعمال تخريب واعتداءات وسرقات مما سبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وتخللت فعاليات الحملة إقامة مؤتمر صحفي لمديري الإدارات بجهاز النهر الصناعي، لتوضيح أي تساؤلات بشأن خطوات ومواقع منظومات الجهاز، وتستمر الحملة في كافة مناطق البلاد حتى الثاني والعشرون من شهر مارس القادم والذي يُصادف اليوم العالمي للمياه. (وال- أجدابيا) ع م/ هــ أ / ر ت

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