“الجبو”: الجمارك تأملت صدور قرار بتسمية نائب مدير لها من المصلحة

قال الخبير الجمركي “محمد الجبو” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن مصلحة الجمارك قد تأملت صدور قرار بتسمية نائب مدير عام للمصلحة بأحد الشخصيات الجمركية ، بعدما صدر قرار المجلس الرئاسي بتسمية المدير العام .

وقال “الجبو” ولكن حدث ما لم نتوقعه وهو تكليف أسامة الدرسي بمهام نائب مدير عام مصلحة الجمارك حيث كنا نتوقع أن يصدر القرار بتكليف أحد الشخصيات الجمركية ولا يستعان بشخصيات لا تتبع مصلحة الجمارك .

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري قد أصدر قراراً بتسمية أسامة الدرسي نائب مدير مصلحة الجمارك .

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