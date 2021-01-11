“البريقة لتسويق النفط” تستقبل ناقلة وقود بها 35 مليون لتر ديزل

أعلنت شركة “البريقة لتسويق النفط”، عن إنهاء ناقلة الوقود “أيكو فليت” عمليات ضخ وتفريغ منتج الديزل بخزانات الشركة، بمستودع “رأس المنقار”، ومغادرة منصة الرصيف النفطي بنغازي، بعد ذلك.

وكانت الشركة قد استقبلت ناقلة الوقود مُحمّلة بـ 35 مليون لتر من وقود الديزل.

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن ذلك يأتي ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية وإدارة عمليات منطقة بنغازي من خلال مُنسقّية التسهيلات البحرية.

وفي سياق ذي صلة، نشرت شركة “البريقة لتسويق النفط”، بيانات حديثة أظهرت من خلالها كميات الوقود المُوزّعة على عشر محطات وقود بالمنطقة الجنوبية.

وقالت “البريقة” عبر منصاتها الرسمية، إنها وزعت 60 ألف لتر على ست محطات، فيما بلغت كميات وقود البنزين 340 ألف لتر.

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