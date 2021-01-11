بلدي سرت يبحث آلية من شأنها تحسين جودة رغيف الخبز

بحث المسؤلون عن المجلس البلدي سرت اليوم الاثنين، ايجاد آلية من شأنها تحسين جودة رغيف الخبز بالمخابز داخل المدينة خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس البلدي سالم عمر مع رئيس مركز وفرع جهاز الحرس البلدى وبحضور نقيب المخابز في المدينة.

وأوضح المجلس في بيان، بأن توصل لاتفاق على اتخاد خطوات عملية للتنسيق مع أحد المصانع المخصصة للدقيق بالمنطقة الشرقية لتوفير وتخصيص مادة الدقيق للمخابز وبأسعار المصنع.

ومن المتوقع أن تساهم الإجراءات في إعادة ضبط أسعار بيع رغيف الخبز للمواطنيين في مدينة سرت في حال تحصلت البلدية على عقود لتوريد الدقيق من المصانع الكبيرة.

وأشار البيان إلى تكليف رئيس المجلس التسييري للبلدية نقيب المخابز بسرت للتنسيق مع مصنعي سلوق والأبيار للدقيق وموافاة البلدية بنتائج الاتفاق.

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