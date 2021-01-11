صنع الله يبحث مع مسؤولي الخليج العربي زيادة معدلات الإنتاج وتوفير الكهرباء للشركة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله اليوم الاثنين مع مسؤولي الخليج العربي للنفط زيادة معدلات الإنتاج وإيجاد حلول لأزمة توفير الطاقة الكهربائية للحقول.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المؤسسة مع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي، وبحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير.

ووفق بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع النشاط العام للشركة وخطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية لزيادة معدّلات الإنتاج واستدامته، إضافة إلى التطرق باستفاضة إلى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة.

وأضاف البيان بأن الاجتماع ناقش أيضا الآثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة، مما أثر على تحقيق واستدامة الإنتاج ، إضافة إلى حاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت بأنها في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.

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