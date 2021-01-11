بحث زيادة واستدامة معدلات الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط

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تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط، زيادة معدّلات الإنتاج واستدامته، بشركة الخليج العربي للنفطـ التي تعد كبرى الشركات الليبية المنتجة للنفط.

وبحث، رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، هذا الأمر مع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي.

وقالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن الاجتماع ركّز على الخطط المستقبلية لزيادة معدّلات الإنتاج وحل مختنقات الكهرباء لحقول الشركة، والميزانيات اللازمة لاستكمال أعمال الصيانة.

وأضافت أن الاجتماع، تطرق باستفاضة إلى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة، بالإضافة إلى مناقشة الاثار العكسية على استجلاب قطع الغيار اللازمة ببعض مواقع الشركة بسبب عدم تسييل الميزانيات المعتمدة، وأثر ذلك على تحقيق واستدامة الإنتاج، إضافة إلى حاجة الشركة الملحّة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.

وقال، إن صنع الله، أكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بالدولة للحصول على الميزانيات اللازمة التي ستمكنها وشركاتها من تحقيق كل المستهدفات.