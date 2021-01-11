السويحلي: ‏تعديل سعر الصرف خطوة إيجابية ويجب معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة

قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي اليوم الاثنين، إن قرار تعديل سعر الصرف خطوة إيجابية لكنها يجب أن تتبعها معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة.

وأوضح السويحلي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن تعديل سعر الصرف خطوة إيجابية ويجب معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة من خلال صرف علاوة العائلة و‏رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات المتواضعة.

وأشار الرئيس السابق لمجلس الدولة إلى أن الإجراءات العاجلة لا يمكن تسويفها بالحديث عن التضخم أو تعطيلها بالمماحكات الشخصية بين الحكومة والمركزي. وأضاف: “‏البطون الخاوية لن يطول انتظارها!”.

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