بوخريص: أسعار الدقيق وصلت 220 دينار للقنطار، واعتمادات استيراده متوقفة منذ 8 أشهر

أكد نقيب المخابز سعيد بوخريص، الاثنين للرائد، ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مفاجئ في وقت قصير، مسجلة زيادة من 150 إلى 220 ديناراً للقنطار الواحد، مبينا أن اعتمادات استيراد الدقيق لم تفتح منذ 8 أشهر.

وقال أبوخريص إن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعا منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك استغلالا واضحا للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة ومن الخبازين، مبينا أن الشركة العامة للأعلاف رفعت سعر قنطار الدقيق الواحد من 138 إلى 156 دينار.

وطالب أبوخريص بضرورة متابعة شركات الدقيق والمخابز، وبوجود مخزون استراتيجي للدقيق، بحيث لا يحدث هناك تغير أو ارتفاع في أسعار الدقيق بشكل مفاجئ، موضحاً أنهم حاولوا بكل الطرق أن يقنعوا أصحاب المخابز بالانتظار، وعدم رفع سعر الخبز لأيام حتى يمكن إيجاد حل مع المطاحن والوزارات المعنية.

يشار إلى أن سعر الخبز شهد، الاثنين، ارتفاعا سريعا في مخابز طرابلس، مسجلا دينارا لثلاثة أرغفة من الخبز .

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