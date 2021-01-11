نقابة عمال النفط تطالب الكبير بالكشف عن أسباب عرقلة زيادة المرتبات

عقدت النقابة العامة لعمال النفط عبر ممثليها اجتماعًا مع مدير مكتب محافظ المصرف المركزي في طرابلس حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرار زيادة مرتبات قطاع النفط.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الاجتماع تمحور حول توضيح حول آثار تأخر ميزانية المؤسسة الوطنية على العاملين بقطاع النفط، وأسباب تأخر تنفيذ القرار 642 بشأن زيادة 67%.

وأشار البيان إلى أن النقابة سلمت مذكرة توضيحية لعرضها على محافظ مصرف ليبيا المركزي وطالبت من مدير مكتب المحافظ بالرد عليها كتابيا، لطمأنت العاملين بالقطاع على الجهود المبذولة في هذا الشان وتوضيح الأسباب والجهات المعرقلة لتنفيذ مثل هذه القرارات.

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