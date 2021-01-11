نقيب المخابز يكشف تفاصيل صادمة بشأن ارتفاع سعر الدقيق واعتمادات استيراده

صرح نقيب المخابز سعيد بوخريص، أن ارتفاع أسعار الدقيق جاء بشكل مفاجئ في وقت قصير، مسجلة زيادة من 150 إلى 220 ديناراً للقنطار الواحد، مبينا أن اعتمادات استيراد الدقيق لم تفتح منذ 8 أشهر.

وقال أبوخريص في تصريحات اعلامية، إن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعا منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك استغلالا واضحا للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة ومن الخبازين، مبينا أن الشركة العامة للأعلاف رفعت سعر قنطار الدقيق الواحد من 138 إلى 156 دينار.

وطالب أبوخريص بضرورة متابعة شركات الدقيق والمخابز، وبوجود مخزون استراتيجي للدقيق، بحيث لا يحدث هناك تغير أو ارتفاع في أسعار الدقيق بشكل مفاجئ، موضحاً أنهم حاولوا بكل الطرق أن يقنعوا أصحاب المخابز بالانتظار، وعدم رفع سعر الخبز لأيام حتى يمكن إيجاد حل مع المطاحن والوزارات المعنية.

يشار إلى أن سعر الخبز شهد، اليوم الاثنين، ارتفاعا سريعا في مخابز طرابلس، مسجلا دينارا لثلاثة أرغفة من الخبز، ورفع سعر الخبز من ربع دينار َإلى 33 قرشاً .

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