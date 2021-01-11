تأكيداً لما استفردت بنشره صدى سابقاً… “المركزي” يؤكد على اجتماع هام بحضور “الحبري” لتوحيد الميزانية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية عن اجتماع سيعقد غداً بين وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” ووزير مالية المؤقتة “مراجع غيث” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله .

المصدر أكد أن الاجتماع سيكون رسميا بالبريقة ، وسيناقش الاجتماع توحيد الميزانية لسنة 2021 والترتيبات لذلك والاتفاق عليها .

وكانت قد نشرت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً منذ فترة خبراً يفيد باجتماع يجمع وزيري المالية بحكومتي الوفاق والمؤقتة لمناقشة توحيد الميزانية .

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