ارتفاع ملحـوظ للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر صرف الدولار الامريكي قفزة ملحوظة مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعها بشكل جماعي في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 11-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

الدولار /طرابلس=5.35 ~ 5.37 دينار

الدولار / بنغازي = 5.40 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.39 دينار

اليورو = 6.43 دينار

الجنية الإسترليني 7.08 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.95 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.25 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 225 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب262 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب300 دينار

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