الليبية للاستثمار توقع عقدًا مع شركة “ارينست ويونغ” لمراجعة حساباتها في 2019

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الاثنين عن توقيعها عقداً مع شركة “ارينست ويونغ” متعددة الجنسيات ومقرها لندن مع إطلاقها المرحلة التحضيرية لمراجعة وتدقيق حساباتها الختامية عن السنة المنتهية في 2019.

وأوضحت المؤسسة بأن توقيع العقد يأتي في إطار التزامها بتنفيذ استراتيجياتها لتفعيل الحوكمة والشفافية والإفصاح،

حيث تهدف هذه المرحلة لتحليل الفجوة واختبار مدى ملائمة القوائم المالية للمؤسسة لسنة 2019 للمعايير الدولية، وجاهزيتها للتدقيق من قبل المراجع الخارجي.

ووفق البيان، ستقوم شركة ارينست ويونغ Ernst & Young على مدى شهرين متتاليين بإجراء الاختبارات اللازمة للقوائم المالية للمؤسسة عن سنة 2019 وذلك بهدف تقييم الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء عملية التدقيق المتكامل وإتمامه وفق أفضل الممارسات الدولية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بأن الخطوة إيجابية للغاية والتي تضمن الاستمرار والالتزام في نشر الضوابط الأفضل في مجال التدقيق والمخاطر والامتثال وإعداد التقارير، وتعزيزاً لجهود المؤسسة المتواصلة لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة من خلال رفع درجات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وتحقيق التميز المؤسسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية