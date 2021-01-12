بنغازي.. الملتقي الخامس لمسؤولي التدريب في القطاعات العامة

عقدت إدارة الموارد البشرية في ديوان بلدية بنغازي، الملتقي الخامس لمسؤولى التدريب في المؤسسات والقطاعات العامة، تحت شعار ” إثراء التدريب الذاتي ” واستُهل افتتاح الملتقي بكلمة ترحيية لمدير إدارة الموارد البشرية “خالد المسلاتي” -حسب م اأورده المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

كما قدم مراقب التدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط “سامى الترهونى” عرضاً توضيحياً لآخر ماتوصل إليه العالم فى مجال التدريب لما يُعرف بــ (مواصفات الأيزو 10015 iso ) ، فيما تحدث مستشار التدريب “عبد الله ميحاط” عن التقييم الذاتي لإدارات التدريب كما تحدث المُدرب الدولى مجدى رافع الشريف عن تدريب الموظفين الجُدد فى القطاعات العامة .

وتوصل المشاركون في الملتقى لمجموعة من النتائج، منها إثراء التدريب الذاتي عن طريق خلق بيئة تدريبية للموظفين داخل المؤسسات، بهدف الارتقاء بالعملية التدريبية في المؤسسات العامة ووضع خطط تدريبية وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف فى البيئة التدريبية، كما تم الاتفاق على تشكيل جسم -فى إطار التنظيم غير الرسمي- تحت مسمى ” تنسيقية التشبيك المؤسسي” لمسؤولى التدريب بالمؤسسات والقطاعات العامة .

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